Denizli'de kupa öncesi moraller tavan yaptı

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üper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u golcüsü Hugo Rodallega'nın golleriyle 2-1 yenerek son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alan Yukatel Denizlispor'da yönetimden prim dopingi geldi. Kurmaylar, zorlu Trabzon deplasmanından 3 puanla dönen oyuncular için kesenin ağzını açtı. Futbolculara 45'er bin TL prim dağıtılmasına karar verildi.
Galibiyet primine yapılan artış takımda sevinç yarattı. Futbolcular prim dopingi üzerine başkan Ali Çetin ve yönetim kuruluna Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalma ve pazartesi günü Süper Lig'de iç sahada oynanacak Alanyaspor maçı için 3 puan sözü verdi.
MAÇ 14.30'DA BAŞLAYACAK
SÜPER Lig'e 9 yıl sonra dönmelerine rağmen ilk sezonlarında hedefi yüksek tuttuklarını belirten Ali Çetin, "Biz yönetim olarak takımımızın yanındayız. Teknik ekibimiz ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Çizgimizi bozmayacağız. Devre arasına kadar 2 maçımız kaldı. Kupada da turu geçtik diyebiliriz. Bu karşılaşmaları kayıpsız geçeceğiz"
ifadelerini kullandı. ASPOR'DAN yayınlanacak kupa karşılaşmasında Horozlar, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Altınordu ile karşılaşacak… TFF 1. Lig ekibi ile oynanan ilk maçı Denizli 5-3 kazanmıştı.
Atatürk Stadı'nda Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 20, maraton 10 TL olarak belirlendi.