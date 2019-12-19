Denizli'de kupa öncesi moraller tavan yaptı

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u golcüsü Hugo Rodallega'nın golleriyle 2-1 yenerek son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alan Yukatel Denizlispor'da yönetimden prim dopingi geldi.Galibiyet primine yapılan artış takımda sevinç yarattı. Futbolcular prim dopingi üzerine başkan Ali Çetin ve yönetim kuruluna Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalma ve pazartesi günü Süper Lig'de iç sahada oynanacak Alanyaspor maçı için 3 puan sözü verdi.SÜPER Lig'e 9 yıl sonra dönmelerine rağmen ilk sezonlarında hedefi yüksek tuttuklarını belirten Ali Çetin,ifadelerini kullandı. ASPOR'DAN yayınlanacak kupa karşılaşmasında Horozlar, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Altınordu ile karşılaşacak…Atatürk Stadı'nda Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 20, maraton 10 TL olarak belirlendi.