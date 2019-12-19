Geleceğin şampiyon okçularını yetiştirecek

BUGÜN NELER OLDU

turnuvalarda Avrupa 3.'sü ve dünya 5.'si olan okçuluk eğitmeni Çağdaş Cesur, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerini okçuluğa yönlendiriyor. Alaşehir'deki İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 2 yıl önce okçuluk kurslarda Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek şampiyonların yetiştirilmesini hedeflediklerini belirten Cesur, kursta 30 öğrencinin olduğunu söyledi. Cesur, öğrencilerinin hedefinin 2019-2020 Eğitim öğretim yılı ikinci yarısında Manisa'da yapılacak müsabakalarda birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmak olduğunu belirtti.Türkiye'deki ilk resmi okçuluk kursunu kendisinin açtığını belirten Çağdaş Cesur, "İki kategoride kurs açtık. Birisi olimpik kategori, diğeri de makaralı kategori. İki buçuk yıldır yavaş yavaş ilerleyerek, istediğimiz seviyeye gelmeye başladık. Bu kurs Türkiye'da sadece bizim okulumuzda var. Çocuklarımız, bizleri güzel bir şekilde temsil ediyor" diye konuştu.