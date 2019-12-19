İlk Türk halısını taştan yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

bilinen ilk Türk halısı olan 2 bin 300 yıllık geçmişe sahip Pazırık halısı, Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda birebir ölçüsünde, çakıl, kum ve kömür parçaları ile taştan yapıldı. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı'nda okuyan 120 öğrenci, "Ruhunu yaşat, okuluna kalıcı eserler bırak" sloganıyla başlattıkları proje kapsamında, Pazırık motifi oluşturmaya karar verdi. İplik yerine doğadan toplanan taşlar ile kömür, tuğla, kil gibi malzemeler kullanılarak 1 metre 89 santimetre eninde ve 2 metre boyunda birebir ölçüsünde yapılan eser, eskimemesi için epoksi yöntemiyle yüksekokul binasının girişindeki zemin yapıştırıldı. Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Dinç, çalışmayı çok beğendiğini söyledi. Dinç, "Uzun yıllar Altay Dağları'nda buzların arasında kalıp günümüze kadar gelen Pazırık halısının figürlerinin birebir çakıl, kum, kil ve kömür ile yapılması çok hoşumuza gitti. Orijinal halini, herkesin üzerinden geçebileceği kalıcı bir değer haline getirdik" dedi.