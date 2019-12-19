İmza sahiplerine toplu inceleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Balıkçılar Meydanı Projesi'ni hayata geçirdi. Projenin yapımı sırasında bitmemiş işin bitmiş gibi gösterilerek 'Edimin ifasına fesat karıştırıldığını' iddia eden Yüksek Mimar Emre Günday, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve iki bürokrat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İzmir Valiliği, yaptığı ön inceleme sonucunda Günday'ın iddialarıyla ilgili 'soruşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Günday da valiliğin kararına itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, ön inceleme sırasında eksik soruşturma yapıldığına kanaat getirdi. Ardından da Genel Sekreter Buğra Gökçe, Yapı İşleri Daire Başkanı Ayşen Kalpalı ve Tarihi Yapılar Şube Müdür Vekili Ebru Yayla hakkında İzmir Valiliğinin verdiği 'soruşturmaya yer yoktur' kararını bozdu. Eksik kalan ön incelemenin yeniden yapılması için dosyayı İzmir Valiliği'ne geri gönderdi. SABAH, mahkemenin gerekçeli kararına ulaştı.
Bozma kararında en dikkat çeken konu bitmemiş işi bitmiş gibi gösterdiği iddia edilen ve geçici kabul belgesine imza atan kontrol ve kabul heyetleri ile fen işleri ekibi konusunda yaşandı. Mahkeme, İzmir Valiliği tarafından yapılan ön incelemenin sadece Buğra Gökçe, Ayşen Kalpalı ve Ebru Yayla ile sınırlı kaldığına dikkat çekti, Balıkçılar Meydanı yapım işinde görev alan kontrol ve kabul heyetleriyle fen işleri ekibinde yer alan toplam 18 teknik personelin de ön incelemeye dâhil edilmesi gerektiğini belirtti. Valiliğin, 'Soruşturmaya yer yoktur' kararını bozma nedenlerini gerekçeli kararda 7 ana başlık altında toplayan mahkeme heyeti, soruşturmadaki eksiklerin tamamlanması, ikinci bir ön inceleme yapılması için dosyayı yeniden İzmir Valiliğine geri gönderdi.
ŞİMDİ NE OLACAK?
İzmir Valiliği, mahkemenin bozma gerekçelerini de dikkate alarak ikinci bir ön inceleme başlatacak. Bu seferki ön inceleme sadece Gökçe, Kalpalı ve Yayla ile sınırlı kalmayıp Balıkçılar Meydanı yapım işinde görev alan kabul ve kontrol heyetleri ile fen işleri ekibini de kapsayacak. Yapılan ön inceleme sonrası muhakkikin elde ettiği bulgular Günday'ın iddialarını destekler nitelikteyse hazırlanacak rapor sorumlular hakkında yargılanma sürecinin de önünü açabilecek.
İŞTE BOZMA NEDENLERİ
Ön inceleme
raporunda eksik
kalan işlerin fen işlerine
yaptırıldığı
iddialarına dair yeterli bilgiye ulaşılamadığı
tespit edildi. Şikâyetçi
tarafından sadece bu konuya ilişkin
fotoğraflar sunulduğu, ancak
bu fotoğraflarda yapılan işlemlerin
ihale kapsamında mı yoksa fen
işlerinin kendi mevzuatlarına göre
yapılan işler mi olduğuna dair kesin
bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.
Müşteki ihale kapsamında
olmakla birlikte eksik kalan işlere
ilişkin 16/04/2019 tarihinde yeniden
ihaleye çıkıldığını iddia ettiği
halde ön incelemesi tarafından bu
konuda herhangi bir değerlendirme
yapılmamıştır.
İşin seviyesini gösteren ve
yüklenici firmanın hak edişlerinin
ödenmesinin nedeni olan birçok
evrakta müşteki ve diğer bir takım
personelin imzası bulunmaktadır.
Dolayısıyla müştekinin iddia ettiği
eksik, yanlış ve hatalı işlerin içinde
kendisi ve diğer bir takım personelin
de bulunduğu halde müşteki
ve bahsi geçen kamu görevlileri hakkında
herhangi bir inceleme yapılmamıştır.
Fen İşleri tarafından yapılan
işler ile ilgili yapılan harcamaları
gösteren evraklar ve bu kapsamda
yapılan görevlendirmelere ilişkin
belgeler incelenmemiştir. Dolayısı
ile bu işlerde görevlendirilen işçilerin
ifadesi alınmak suretiyle Fen
İşlerinin ihale sürecinde eksik kalan
işleri tamamlayıp tamamlamadığının
tespiti yapılmamıştır.
16/04/2019 tarihinde yapılan
ihale ile ilgili dokümanlar ile
ilk ihale ile ilgili dokümanlar karşılaştırılmalı.
İkinci ihalenin
tamamen ayrı işlere ilişkin
bir ihale mi yoksa birinci
ihale süreci sonucunda
eksik kaldığı, iddia edilen
işleri tamamlama amacıyla
yapılan bir ihale mi olduğunun
tespiti gerekirken,
bu hususlara ilişkin
herhangi bir
değerlendirme
yapılmamıştır.
Müşteki
ve ihale sürecinde
imzası
olan diğer kamu
görevlileri hakkında
da ön inceleme
oluru alınmak
suretiyle inceleme
yapılması gerekiyor.