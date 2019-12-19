İmza sahiplerine toplu inceleme

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Balıkçılar Meydanı Projesi'ni hayata geçirdi. Projenin yapımı sırasında bitmemiş işin bitmiş gibi gösterilerek 'Edimin ifasına fesat karıştırıldığını' iddia eden Yüksek Mimar Emre Günday, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve iki bürokrat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İzmir Valiliği, yaptığı ön inceleme sonucunda Günday'ın iddialarıyla ilgili 'soruşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Günday da valiliğin kararına itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, ön inceleme sırasında eksik soruşturma yapıldığına kanaat getirdi. Ardından da Genel Sekreter Buğra Gökçe, Yapı İşleri Daire Başkanı Ayşen Kalpalı ve Tarihi Yapılar Şube Müdür Vekili Ebru Yayla hakkında İzmir Valiliğinin verdiği 'soruşturmaya yer yoktur' kararını bozdu. Eksik kalan ön incelemenin yeniden yapılması için dosyayı İzmir Valiliği'ne geri gönderdi. SABAH, mahkemenin gerekçeli kararına ulaştı.Bozma kararında en dikkat çeken konu bitmemiş işi bitmiş gibi gösterdiği iddia edilen ve geçici kabul belgesine imza atan kontrol ve kabul heyetleri ile fen işleri ekibi konusunda yaşandı. Mahkeme, İzmir Valiliği tarafından yapılan ön incelemenin sadece Buğra Gökçe, Ayşen Kalpalı ve Ebru Yayla ile sınırlı kaldığına dikkat çekti, Balıkçılar Meydanı yapım işinde görev alan kontrol ve kabul heyetleriyle fen işleri ekibinde yer alan toplam 18 teknik personelin de ön incelemeye dâhil edilmesi gerektiğini belirtti. Valiliğin, 'Soruşturmaya yer yoktur' kararını bozma nedenlerini gerekçeli kararda 7 ana başlık altında toplayan mahkeme heyeti, soruşturmadaki eksiklerin tamamlanması, ikinci bir ön inceleme yapılması için dosyayı yeniden İzmir Valiliğine geri gönderdi.İzmir Valiliği, mahkemenin bozma gerekçelerini de dikkate alarak ikinci bir ön inceleme başlatacak. Bu seferki ön inceleme sadece Gökçe, Kalpalı ve Yayla ile sınırlı kalmayıp Balıkçılar Meydanı yapım işinde görev alan kabul ve kontrol heyetleri ile fen işleri ekibini de kapsayacak. Yapılan ön inceleme sonrası muhakkikin elde ettiği bulgular Günday'ın iddialarını destekler nitelikteyse hazırlanacak rapor sorumlular hakkında yargılanma sürecinin de önünü açabilecek.Ön incelemeraporunda eksikkalan işlerin fen işlerineyaptırıldığıiddialarına dair yeterli bilgiye ulaşılamadığıtespit edildi. Şikâyetçitarafından sadece bu konuya ilişkinfotoğraflar sunulduğu, ancakbu fotoğraflarda yapılan işlemlerinihale kapsamında mı yoksa fenişlerinin kendi mevzuatlarına göreyapılan işler mi olduğuna dair kesinbir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.Müşteki ihale kapsamındaolmakla birlikte eksik kalan işlereilişkin 16/04/2019 tarihinde yenidenihaleye çıkıldığını iddia ettiğihalde ön incelemesi tarafından bukonuda herhangi bir değerlendirmeyapılmamıştır.İşin seviyesini gösteren veyüklenici firmanın hak edişlerininödenmesinin nedeni olan birçokevrakta müşteki ve diğer bir takımpersonelin imzası bulunmaktadır.Dolayısıyla müştekinin iddia ettiğieksik, yanlış ve hatalı işlerin içindekendisi ve diğer bir takım personelinde bulunduğu halde müştekive bahsi geçen kamu görevlileri hakkındaherhangi bir inceleme yapılmamıştır.Fen İşleri tarafından yapılanişler ile ilgili yapılan harcamalarıgösteren evraklar ve bu kapsamdayapılan görevlendirmelere ilişkinbelgeler incelenmemiştir. Dolayısıile bu işlerde görevlendirilen işçilerinifadesi alınmak suretiyle Fenİşlerinin ihale sürecinde eksik kalanişleri tamamlayıp tamamlamadığınıntespiti yapılmamıştır.16/04/2019 tarihinde yapılanihale ile ilgili dokümanlar ileilk ihale ile ilgili dokümanlar karşılaştırılmalı.İkinci ihalenintamamen ayrı işlere ilişkinbir ihale mi yoksa birinciihale süreci sonucundaeksik kaldığı, iddia edilenişleri tamamlama amacıylayapılan bir ihale mi olduğununtespiti gerekirken,bu hususlara ilişkinherhangi birdeğerlendirmeyapılmamıştır.Müştekive ihale sürecindeimzasıolan diğer kamugörevlileri hakkındada ön incelemeoluru alınmaksuretiyle incelemeyapılması gerekiyor.