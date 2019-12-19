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İmza sahiplerine toplu inceleme

SABAH, Balıkçılar Meydanı işinde Büyükşehir bürokratlarının ikinci kez incelemeye tabi tutulmasının perde arkasına ulaştı. Mahkeme projede imzası bulunanların da incelemeye alınmasını istedi

ERTAN GÜRCANER Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 19.12.2019
İmza sahiplerine toplu inceleme
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Balıkçılar Meydanı Projesi'ni hayata geçirdi. Projenin yapımı sırasında bitmemiş işin bitmiş gibi gösterilerek 'Edimin ifasına fesat karıştırıldığını' iddia eden Yüksek Mimar Emre Günday, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve iki bürokrat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İzmir Valiliği, yaptığı ön inceleme sonucunda Günday'ın iddialarıyla ilgili 'soruşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Günday da valiliğin kararına itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, ön inceleme sırasında eksik soruşturma yapıldığına kanaat getirdi. Ardından da Genel Sekreter Buğra Gökçe, Yapı İşleri Daire Başkanı Ayşen Kalpalı ve Tarihi Yapılar Şube Müdür Vekili Ebru Yayla hakkında İzmir Valiliğinin verdiği 'soruşturmaya yer yoktur' kararını bozdu. Eksik kalan ön incelemenin yeniden yapılması için dosyayı İzmir Valiliği'ne geri gönderdi. SABAH, mahkemenin gerekçeli kararına ulaştı.
Bozma kararında en dikkat çeken konu bitmemiş işi bitmiş gibi gösterdiği iddia edilen ve geçici kabul belgesine imza atan kontrol ve kabul heyetleri ile fen işleri ekibi konusunda yaşandı. Mahkeme, İzmir Valiliği tarafından yapılan ön incelemenin sadece Buğra Gökçe, Ayşen Kalpalı ve Ebru Yayla ile sınırlı kaldığına dikkat çekti, Balıkçılar Meydanı yapım işinde görev alan kontrol ve kabul heyetleriyle fen işleri ekibinde yer alan toplam 18 teknik personelin de ön incelemeye dâhil edilmesi gerektiğini belirtti. Valiliğin, 'Soruşturmaya yer yoktur' kararını bozma nedenlerini gerekçeli kararda 7 ana başlık altında toplayan mahkeme heyeti, soruşturmadaki eksiklerin tamamlanması, ikinci bir ön inceleme yapılması için dosyayı yeniden İzmir Valiliğine geri gönderdi.

ŞİMDİ NE OLACAK?
İzmir Valiliği, mahkemenin bozma gerekçelerini de dikkate alarak ikinci bir ön inceleme başlatacak. Bu seferki ön inceleme sadece Gökçe, Kalpalı ve Yayla ile sınırlı kalmayıp Balıkçılar Meydanı yapım işinde görev alan kabul ve kontrol heyetleri ile fen işleri ekibini de kapsayacak. Yapılan ön inceleme sonrası muhakkikin elde ettiği bulgular Günday'ın iddialarını destekler nitelikteyse hazırlanacak rapor sorumlular hakkında yargılanma sürecinin de önünü açabilecek.

İŞTE BOZMA NEDENLERİ
Ön inceleme raporunda eksik kalan işlerin fen işlerine yaptırıldığı iddialarına dair yeterli bilgiye ulaşılamadığı tespit edildi. Şikâyetçi tarafından sadece bu konuya ilişkin fotoğraflar sunulduğu, ancak bu fotoğraflarda yapılan işlemlerin ihale kapsamında mı yoksa fen işlerinin kendi mevzuatlarına göre yapılan işler mi olduğuna dair kesin bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.
Müşteki ihale kapsamında olmakla birlikte eksik kalan işlere ilişkin 16/04/2019 tarihinde yeniden ihaleye çıkıldığını iddia ettiği halde ön incelemesi tarafından bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.
İşin seviyesini gösteren ve yüklenici firmanın hak edişlerinin ödenmesinin nedeni olan birçok evrakta müşteki ve diğer bir takım personelin imzası bulunmaktadır. Dolayısıyla müştekinin iddia ettiği eksik, yanlış ve hatalı işlerin içinde kendisi ve diğer bir takım personelin de bulunduğu halde müşteki ve bahsi geçen kamu görevlileri hakkında herhangi bir inceleme yapılmamıştır.
Fen İşleri tarafından yapılan işler ile ilgili yapılan harcamaları gösteren evraklar ve bu kapsamda yapılan görevlendirmelere ilişkin belgeler incelenmemiştir. Dolayısı ile bu işlerde görevlendirilen işçilerin ifadesi alınmak suretiyle Fen İşlerinin ihale sürecinde eksik kalan işleri tamamlayıp tamamlamadığının tespiti yapılmamıştır.
16/04/2019 tarihinde yapılan ihale ile ilgili dokümanlar ile ilk ihale ile ilgili dokümanlar karşılaştırılmalı. İkinci ihalenin tamamen ayrı işlere ilişkin bir ihale mi yoksa birinci ihale süreci sonucunda eksik kaldığı, iddia edilen işleri tamamlama amacıyla yapılan bir ihale mi olduğunun tespiti gerekirken, bu hususlara ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.
Müşteki ve ihale sürecinde imzası olan diğer kamu görevlileri hakkında da ön inceleme oluru alınmak suretiyle inceleme yapılması gerekiyor.

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İmza sahiplerine toplu inceleme
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