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İzmirli basketbolcu Belgrad’da zirvede

Giriş Tarihi: 19.12.2019
İzmirli basketbolcu Belgrad’da zirvede
BELGRAD'DA yapılan turnuvada Fimba Avrupa Karması'nda forma giyen 46 yaşındaki Banu Karadağlı, takımıyla şampiyonluk yaşarken MVP ödülünü de aldı. Geleneksel veteran basketbol turnuvasına eski ünlü yıldızlar Misko Maric, Nenad Krstic, Peter Vilfan, Nebojsa Zorkic ve Petar Naumoski de katıldı. Turnuvada ülkemizde Anadolu Efes ve Ülkerspor'da yıldızlaşan ünlü Makedon guard Naumoski de erkeklerde en değerli oyuncu unvanını aldı. Ülkemizi veteran basketbol kategorisinde uluslararası arenada temsil eden tek Türk sporcu olan Banu Karadağlı, Dragisa Saric Turnuvası'nda 5 senedir Avrupa Karması'na seçildiğini belirterek, "Çok mutluyum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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İzmirli basketbolcu Belgrad’da zirvede
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