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Vuslatın 746. yıl dönümü anıldı

Mevlana Celaleddin Rumi’nin Hakk’a vuslatının 746. yıl dönümü için ve ’de anma programı düzenledi. Vatandaşlar, Şeb-i Arus’a akın etti. Unutulmaz bir gece yaşandı

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Vuslatın 746. yıl dönümü anıldı
Türk tasavvufunun en büyük alimi olan büyük mütefekkir ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk'a vuslatının 746. yıl dönümü Denizli ve İzmir'de anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen anma etkinliği Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirildi. Şeb-i Arus programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Işık ve görsel sunumlarla unutulmaz anların yaşandığı gecede, Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı, Türk Tasavvuf Müziği konseri ile en güzel ilahi ve kasideleri seslendirdi.

IŞIK VE GÖRSEL SUNUM
Lokman Kuzdere, Hz. Mevlana'nın şiirleriyle geceye renk katarken, semazenler ise sema gösterileri ile izleyicileri mest etti. Işık ve görsel sunumlarla unutulmaz anların yaşandığı gecede, güftesi Mevlana Celaleddin Rumi'nin kendine ait olan eseri "Ferahnak-Aşiran" eseri gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi semazen ekibinin bu özel gösterisi anma gecesine katılan binlerce Denizliliyi kendine hayran bıraktı. İzmir'de ise genç Erdemliler Platformunca Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde bulunan Bilal Saygılı Camisi Kültür Salonu'nda düzenlenen anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hazreti Mevlana ve Şeb-i Arus'un şiirsel ve tasavvuf eserleriyle buluşmasının anlatıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ney eşliğinde ilahi ve kaside okundu. Daha sonra sema gösterisi sunulan programın sonunda ise fidan dağıtıldı.

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Vuslatın 746. yıl dönümü anıldı
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