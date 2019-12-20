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Beslediği kediler teker teker öldü

’de hayvansever Adnan Kurban’ın sokakta beslediği 6 sokak kedisi bir ay içinde öldürüldü. Ölümlerin araştırılmasını isteyen Kurban, “En son iki kedi telefi buldum. Çok yazık” dedi

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Beslediği kediler teker teker öldü
Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Adnan Kurban, mahallesinde beslediği 6 kedinin son 1 ayda zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürdü. Son olarak 2 gün önce bahçesinde iki sokak kedisini de telef olmuş halde bulduğunu belirten Kurban, yaşanan duruma tepki gösterdi. Olay, önceki gün Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 3035 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil fabrikasında işçi olan Adnan Kurban, 1 yıldır beslediği 2 sokak kedisini evinin bahçesinde ölü buldu. Kurban, ağızlarında yaralar bulunan ve zehirlendiklerinden şüphelendiği kediler için polisi aradı. Polis, kedilerin ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı. Kurban, sokak kedilerinin zehirlendiklerini ileri sürerek kedilerinin öldürülmesine tepki gösterdi. Mahalleye 1 yıl önce taşındığını belirten Kurban, bu sürede komşularıyla birlikte sokak kedilerinin bakımını üstlendiklerini söyledi. Besledikleri 6 sokak kedisinin son 1 ay içinde öldürüldüğünü belirten Kurban, "Komşularım ve ben bu zor kış mevsiminde sokaktaki hayvanları kendi bütçelerimizle besliyoruz. Ölümlerin araştırılmasını istiyoruz" dedi. Bahçesinde önceki gün iki ölü kedi daha bulduğunu ve gördüğü manzara karşısında şoka uğradığını ifade eden Kurban, "Ölen kedilerin ağızları köpürmüş, yaralar oluşmuş. Karın ve boyun kısımlarında delinmeler mevcuttu. Bunun üzerine zehirlendikleri kanısına vardım. Kedilere tahlil yapılmasını istiyorum. Tahlil yapılamadığı için suç duyurusunda bulunamıyorum. Kimse sokak hayvanlarını sevmek zorunda değil ama zarar da vermesinler" diye konuştu.

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Beslediği kediler teker teker öldü
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