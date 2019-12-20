Bu işte herkes patron

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Japonya hükümetinin desteğiyle yürütülen proje kapsamında kurulan kadın kooperatifi, Türk ve Suriyeli kadınlar için geçim kapısı oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Japonya iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında 10'u Suriyeli 20 kadın, aldıkları balık ve midye işleme eğitiminin ardından "Turna Kadın Kooperatifini" kurdu. Alsancak semtinde midye dolma üretim tesisi açmayı başaran girişimci kadınlar, Çanakkale ve Balıkesir'deki çiftliklerden aldıkları ürünleri işleyip toptan olarak satışa sunmaya başladı. Siparişe göre çalışan, sağlıklı ve temiz midye üretme iddiasıyla yola çıkan kadınlar, şimdiden yoğun talep görmeye başladı. Kooperatif Başkanı Derya Davaz, "Herkesin yatkın olduğu işler var. O konuda aramızda bir paylaşım yaptık. Kooperatifçilikte her ortak iş yerinin sahibidir. Biz de patron yok çünkü her ortak hak sahibi" dedi. Suriyeli Fatma Karzan, "Kurduğumuz kooperatif sayesinde kendi işimizin patronu olduk. Aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. O yüzden herkes çok mutlu" diye konuştu.