Derbide bilet Horoz’un

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iraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Yukatel Denizlispor'un Altınordu'yu ağırladığı maç 2-2'lik beraberlikle sona ererken, ev sahibi ekip son 16 tur biletini aldı.
İlk maçtaki 5-3'lük skor avantajıyla çıkan Denizlispor, 6'da golcü futbolcusu Estupinan ile öne geçti. İlk golün şokunu atlatamayan Altınordu 30'da yine Estupinan ile kalesinde ikinci golü gördü. İkinci devrede toparlanan konuk ekip, 52'de hatayı iyi değerlendiren Kemal Rüzgar meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelere gönderdi ve farkı bire indirdi: 2-1.
79'da hızlı gelişen Altınordu atağında Kemal takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-2. Ancak bu gol tur için yetmedi ve Horozlar adını son 16'ya yazdırdı.