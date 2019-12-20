Derbide bilet Horoz’un

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Yukatelİlk maçtaki 5-3'lük skor avantajıyla çıkan Denizlispor, 6'da golcü futbolcusu Estupinan ile öne geçti. İlk golün şokunu atlatamayan Altınordu 30'da yine Estupinan ile kalesinde ikinci golü gördü. İkinci devrede toparlanan konuk ekip, 52'de hatayı iyi değerlendiren79'da hızlı gelişen Altınordu atağında Kemal takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-2. Ancak bu gol tur için yetmedi ve