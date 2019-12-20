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Esnafa tartı aleti uyarısı

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Esnafa tartı aleti uyarısı
KARESI Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zahire Pazarındaki esnafı ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri hakkında bilgilendirerek uyardı. Periyodik muayenelerin yaptırılması için beyanname verme süresi 28 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Zabıta ekiplerine Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ da eşlik ederek, Grup Merkezi Ölçüler Ayar Memurluğu'ndan bilgi aldı. Beyanlar 2 bin kilogram ve altında bulunan masa, asma ve ibreli teraziler ile tek kollu kantarlar için verilecek.
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Esnafa tartı aleti uyarısı
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