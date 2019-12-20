Fabrika küle döndü

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Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi'nde, masa ve sandalye üretimi yapılan mobilya tesisinde yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının, yakındaki işletmelere sıçramaması için tedbir alındı. Fabrika sahibi Okan Oray, ailesi ve çalışanlar, yangını korku dolu gözlerle izledi. Fabrika sahibi ve eşi, yangını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Ekipler, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangındaki zararın 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Fabrika sahibi Okan Oray, "Maddi zararımız var. Şükürler olsun çalışanlarımızda bir şey yok. 30 çalışanımız var. Zararımız 5 milyon TL" diye konuştu. Fabrikada soğutma çalışmaları yapıldı.