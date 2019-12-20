Folkart Incity’de anahtar teslimi

BUGÜN NELER OLDU

Incity projesinin inşaatı tamamlandı, konutların anahtarları teslim ediliyor. Projede yaşam 15 Ocak 2020'de başlayacak. Bugüne kadar 11 projeyi tamamlayarak, ev sahipleriyle buluşturduklarını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, tamamlanan 12. projenin anahtar teslimini yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Folkart'ın Bornova Yeni Kent Merkezi Bölgesi'nde inşa ettiği iki önemli projeden biri olan 'Folkart Incity Projesi', 650 milyon liralık yatırım değerine sahip olduğu açıklandı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Incity'de konut sahibi iş insanı Kamuran Habif'e dairesinin anahtarını teslim etti. Bugüne kadar İzmir'de 4 milyar liralık yatırım değerine sahip 11 projeyi tamamladıklarını ifade eden Sancak, bu proje ile İzmir'e yapılan toplam yatırım değerinin 5 milyar liraya yaklaştığını vurguladı.Bornova Yeni Kent Bölgesi'ndeki Folkart Incity, 8 bloktan oluşuyor. İzmir'de şehir merkezine yakınlığı ile dikkat çeken Folkart Incity'de, 678 daire ve 42 ticari alan bulunuyor. İzmir Bornova'da hayata geçirilen Folkart Incity'de, stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 lüks konut seçenekleri bulunuyor.