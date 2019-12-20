Göknar fidanları yılbaşına hazır

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yıla sayılı günler kala evleri süsleyen çam ağaçlarına talepler artarken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşında kullanılmak üzere fidanlıkta yetişen göknar fidanlarını satışa çıkardı. Boyları 1 metre 75 santimetreden, 2 metreye kadar olan fidanların fiyatları 59 ile 82 TL arasında değişiyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün Karşıyaka ilçesinde bulunan fidanlığındaki 300 çeşit ağaçtan biri olan göknar ibreli, çok su istemeyen ve soğuğa dayanıklı bir tür olduğu için yılbaşı ağacı olarak evleri süslüyor. Müdürlük yetkilileri fidanları satın alan kişilerle iletişim halinde kalarak, fidanların yılbaşı geçtikten sonra bahçelere ve ormanlara dikilmesini sağlıyor.Bu sene fidanlıkta bulunan 50 göknarın talebi karşılayacağını aktaran İzmir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Evrim Arslantaş, "Fidanlığımız 1924 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Yaklaşık 300 tür bulunmaktadır. Bunlardan biri de göknar fidanı, yılbaşı çamı olarak da değerlendiriliyor. Amacımız daha uygun fiyata kaliteli fidan satmak" diye konuştu.