Göztepe’ye kupa morali

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de devrenin kalan 2 haftasında cumartesi günü son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'la İzmir'de, 29 Aralık'ta ise lider Sivasspor'la deplasmanda zorlu 90 dakikalara çıkacak Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Kupada Fatih Karagümrük'ü iki maçta da 2-1'lik skorlarla yenerek adını son 16 takım arasına yazdıran sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, kendileri için kupanın da önemli olduğunu söyledi. Palut,Tur atladığımız için sevinçliyim" diye konuştu.Ligdeki Galatasaray maçının zor geçeceğini, tüm karşılaşmalarda iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirten genç teknik adam,Galatasaray maçına ona göre hazırlanacağız. Çok iyi mücadele edeceğiz. Galatasaray'a saygı duyacağız ama kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Seyircimizin önünde istediğimiz sonucu almak için bütün mücadelemizi göstereceğiz" dedi. Poko, Yusuf ve Atınç'ın sakat olduğuBelindeki ağrı nedeniyle Karagümrük maçında oyundan çıkan Alpaslan'ın ise durumu belirsiz.