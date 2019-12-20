Güzelbahçe’de ince satış

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Daha önce katıldığı etkinliklerde 'Köy malları köylüde kalacak. Kesinlikle satılmayacak' diyen CHP'li Güzelbahçe Belediye Bakanı Mustafa İnce, sözlerini çabuk unuttu. Mensubu olduğu CHP'nin tüzüğünde yer alan 'köy malları satılmayacak. İktidarımız döneminde gerçek sahiplerine, köylülere iade edilecek' maddesini de yok sayan İnce, İzmir İl Özel İdaresi'nin kapatılması ile birlikte mülkiyeti ilçe belediyesine geçen Çamlı Mahallesinde köy tüzel kişiliğine ait 5 arsayı satma kararı aldı. Belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda büyüklükleri 403 ila 438 metrekare arasında değişen 5 arsanın 24 Aralık günü belediye düğün salonunda encümen aracılığı ile satılacağı belirtildi. İnce'nin köy tüzel kişiliğine ait malları satışa çıkarması Çamlı Köyü'nde de büyük şaşkınlık yarattı. Mahalle muhtarı Mustafa Çakır; "Biz bu tarlaları daha önce ekip biçiyor, elde edilen gelirle köyümüzün ihtiyaçlarını karşılıyorduk. İl Özel İdaresi kapatılınca bu tarlaların mülkiyeti belediyeye geçti. Sayın İnce, birçok defa 'Köy malları köylüde kalacak. Kesinlikle satılmayacak' şeklinde açıklama yapmasına rağmen tarlaları satışa çıkardığını öğrendik. Şaşkınlık içindeyiz. Kendisi ile gidip konuşacağız" dedi. Başkan İnce'ye bir tepki de partilisi Mehmet Şenel'den geldi. CHP'den iki dönem il genel meclisi 1 dönem de belediye meclis üyeliği yapan Şenel, İnce'nin köy mallarını satışa çıkararak parti suçu işlediğini söyledi. Parti tüzüğünde bu konuda kesin hüküm yer almasına rağmen İnce'nin Çamlı köyündeki tarla vasfındaki araziyi parselasyon geçirerek 5 arsaya dönüştürdüğünü ardından da satışa çıkardığını belirten Şenel, "Sayın İnce, daha önce köy tüzel kişiliğine ait malların kesinlikle satılmayacağını, köylünün yararına kullanılacağını söylemiş. Her ne olduysa aynı İnce şimdi şimdi Çamlı Mahallesi'nde köy tüzel kişiliğine ait bir tarlayı parselasyonla arsaya dönüştürüp satışa çıkarıyor. Bu nasıl iş anlamış değilim. Hani köylünün malı köylüde kalacaktı? Hani bu mülkler köylünün yararına kullanılacaktı? Ne değişti de Sayın İnce 'satmam' dediği köy mallarını satışa çıkardı? Sayın İnce satış kararını tekrar gözden geçirmeli ve yol yakınken yanlıştan bir an önce dönmelidir" dedi.CHP'den 3 dönemdir Güzelbahçe Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa İnce, 29 Ocak 2016 tarihinde Güzelbahçe'ye bağlanarak köy statüsünden mahalleye dönüştürülen Payamlı'ya gitmiş orada yaptığı incelemeler sırasında "Belediyeye ait arazilere bardacık dikip, köylümüzün kullanımına sunacağız. Köylüye yönelik teşviklerimiz sürecek. Belediye olarak köy mallarını satmayacağız" demişti. İnce'nin 3 yıl önce satmam dediği arsaları satışa çıkarması skandal olarak nitelendirildi.CHP'li belediyelerin köy tüzel kişiliğine ilişkin mal satışları Güzelbahçe Belediyesi ile de sınırlı kalmamıştı. Geçen dönem CHP'li Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli köy tüzel kişiliğinden belediyeye devr olan Arıkbaşı mevkiindeki 80 dönümlük zeytinliği CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'a satmıştı. Satış ortaya çıkınca tartışmaları da beraberinde getirmiş, tepkiler üzerine Erol zeytinliği iade etmek zorunda kalmıştı. Benzer satış olayları geçen dönem CHP'li Dikili ve Tire Belediyelerinde yaşanmıştı. Tunç Soyer de Seferihisar başkanlığı yaptığı dönemde Çamtepe köyündeki 20 dönümlük zeytinliği 29 yıllığına güneş enerjisi kooperatifine kiralamıştı. Kiralama işlemi o dönemde kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.