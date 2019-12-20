Harika Karşıyaka

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IBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki ikinci maçta kupanın kendisiyle birlikte en güçlü takımlarından olarak gösterilen Enisey'i de mağlup ederek 2'de 2'yle liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, çeyrek final yolunda şimdiden avantaj elde etti. Rus ekibi karşısındamüthiş bir geri dönüşle galip gelmeyi başaran Karşıyaka, bu sezon Europe Cup'ı kazanmaya en önemli aday olduğunu kanıtladı. Yeşil-kırmızılı ekip, Enisey zaferiyle bu sezon bileğinin hiç bükülmediği eviMaç sonrası, "diyen antrenör Ufuk Sarıca,diye konuştu.