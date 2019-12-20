Kaf Kaf’ın yükselen yıldızı Namık Barış

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında 4'üncü basamakta tamamlayan Karşıyaka'da Namık Barış Çelik, bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Takım arkadaşları gibi altyapıdan çıkıp 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de 6, geçen sezon 3'üncü Lig'de 4 maçta görev yapanLigde bu sezon ilk iki maçta 11'de oynayan, devrenin son 6 haftasında sürekli ilk 11'de forma giymeye başlayan Barış, bu periyotta 2 gol 4 asist üretti. Genç yıldız adayı bu yıl 8'i ilk 11'de