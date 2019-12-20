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Kiraz 2020 yılında doğalgaza kavuşacak

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Kiraz 2020 yılında doğalgaza kavuşacak
KIRAZ Belediye Meclisi'nde önceki gün akşam doğalgaz müjdesi verildi. Konu ile ilgili Egeli SABAH'a konuşan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın son İzmir ziyaretinde bu konu ile ilgili görüşme yapmıştık. Daha sonrasında Bakanlığımız da bu konuda çalışmaların başlamasını istemişti. Daha sonra İzmirgaz görüşme yapmak için geldi. Taşıma sistemi ile önümüzdeki yıl doğalgaz gelmesi planlıyoruz. Bu nedenle bizden meclis kararını istediler. Önceki gün akşam itibariyle meclisi olağanüstü toplayıp meclis kararımızı almış olduk" dedi. Önümüzdeki yıl içinde Kiraz'ın doğalgaza kavuşacağını bildiren Özçınar, "Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler alıyoruz, memnuniyetlerini dile getirdiler. Kiraz'a fayda sağlayacak ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Kiraz 2020 yılında doğalgaza kavuşacak
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