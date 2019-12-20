Lebip Timor: Keyif verdiler

BUGÜN NELER OLDU

TIRE'DE oynanan ilk maçta " atı alan, Üsküdar'ı " geçmişti. Zira ilk maçtaki 5-3'lük galibiyet ile turun kapılarını da ardına kadar açmıştı Yukatel Denizlispor. Nitekim maça da iyi başlamışlar ve ilk yarım saat geçilirken rakip filelere bıraktıkları 2 gol ile bu maçın fişini de çok erken çekmişlerdi.ikinci yarıya da adeta angaryabir oyun kalmıştı. Buna rağmen, ligdeforma bulamayan oyuncuların ikinci yarıile birlikte skoru unutup, futbolla haşırneşir olmaları maça da hem kalite, hemheyecan katıyor, hem de izleyenlerekeyif veriyordu. Orta sahalar çabuk geçiliyor,her iki kalede de inanılmaz pozisyonlaryaşanıyor, 52. dakikada Kemal'inattığı jeneriklik golü ile farkı bire indirenAltınordu, geleceğin yıldızları ile korakor bir mücadele sergiliyor ve tecrübelirakibine kafa tutuyordu. Oyunu adeterakip yarı alana yıkmışlar, ve peş peşepozisyonlarla skora isyan ediyorlardı.TuruDenizlispor kaptı ama, Altınordu'nunyıldızlarının da gelecekte kapış kapışgideceklerini gördük.