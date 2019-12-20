Lebip Timor: Keyif verdiler

TIRE'DE oynanan ilk maçta " atı alan, Üsküdar'ı " geçmişti. Zira ilk maçtaki 5-3'lük galibiyet ile turun kapılarını da ardına kadar açmıştı Yukatel Denizlispor. Nitekim maça da iyi başlamışlar ve ilk yarım saat geçilirken rakip filelere bıraktıkları 2 gol ile bu maçın fişini de çok erken çekmişlerdi.
Altınordu ise, revizyonlu kadrosu " kupada yokum " mesajını daha maça çıkarken vermişti. İlk maçta olduğu gibi fırsatçılığını ve tecrübesini konuşturan Estupinan, attığı 2 golle ilk yarının skorunu de belirlemiş,
ikinci yarıya da adeta angarya
bir oyun kalmıştı. Buna rağmen, ligde
forma bulamayan oyuncuların ikinci yarı
ile birlikte skoru unutup, futbolla haşır
neşir olmaları maça da hem kalite, hem
heyecan katıyor, hem de izleyenlere
keyif veriyordu. Orta sahalar çabuk geçiliyor,
her iki kalede de inanılmaz pozisyonlar
yaşanıyor, 52. dakikada Kemal'in
attığı jeneriklik golü ile farkı bire indiren
Altınordu, geleceğin yıldızları ile kora
kor bir mücadele sergiliyor ve tecrübeli
rakibine kafa tutuyordu. Oyunu adete
rakip yarı alana yıkmışlar, ve peş peşe
pozisyonlarla skora isyan ediyorlardı. Nitekim 79. dakikada Kemal, skoru eşitliyordu. Son düdük çaldığında centilmence mücadelesi, karşılıklı golleri, ve Altınordu'nun vitrine koyduğu genç yıldızları ile keyifli bir maç geride kalıyordu.
Turu
Denizlispor kaptı ama, Altınordu'nun
yıldızlarının da gelecekte kapış kapış
gideceklerini gördük.