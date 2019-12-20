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Lebip Timor: Keyif verdiler

Giriş Tarihi: 20.12.2019
TIRE'DE oynanan ilk maçta " atı alan, Üsküdar'ı " geçmişti. Zira ilk maçtaki 5-3'lük galibiyet ile turun kapılarını da ardına kadar açmıştı Yukatel Denizlispor. Nitekim maça da iyi başlamışlar ve ilk yarım saat geçilirken rakip filelere bıraktıkları 2 gol ile bu maçın fişini de çok erken çekmişlerdi.
Altınordu ise, revizyonlu kadrosu " kupada yokum " mesajını daha maça çıkarken vermişti. İlk maçta olduğu gibi fırsatçılığını ve tecrübesini konuşturan Estupinan, attığı 2 golle ilk yarının skorunu de belirlemiş, ikinci yarıya da adeta angarya bir oyun kalmıştı. Buna rağmen, ligde forma bulamayan oyuncuların ikinci yarı ile birlikte skoru unutup, futbolla haşır neşir olmaları maça da hem kalite, hem heyecan katıyor, hem de izleyenlere keyif veriyordu. Orta sahalar çabuk geçiliyor, her iki kalede de inanılmaz pozisyonlar yaşanıyor, 52. dakikada Kemal'in attığı jeneriklik golü ile farkı bire indiren Altınordu, geleceğin yıldızları ile kora kor bir mücadele sergiliyor ve tecrübeli rakibine kafa tutuyordu. Oyunu adete rakip yarı alana yıkmışlar, ve peş peşe pozisyonlarla skora isyan ediyorlardı. Nitekim 79. dakikada Kemal, skoru eşitliyordu. Son düdük çaldığında centilmence mücadelesi, karşılıklı golleri, ve Altınordu'nun vitrine koyduğu genç yıldızları ile keyifli bir maç geride kalıyordu. Turu Denizlispor kaptı ama, Altınordu'nun yıldızlarının da gelecekte kapış kapış gideceklerini gördük.

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Lebip Timor: Keyif verdiler
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