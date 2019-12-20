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FK son 16 turuna kalamadı

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Manisa FK son 16 turuna kalamadı
ZIRAAT Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İlk maçı 3-2 kaybeden Manisa FK, Kayserispor ile 3-3 berabere kalınca son 16 şansını yitirdi. Gol düellosuna sahne olan maçta 30'da ev sahibi Zahit'in yerden düzgün bir vuruşuyla öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci devre tam anlamıyla gol patlamasına sahne oldu. 63'te Kayserispor, penaltıdan Aksel Aktaş'ın vuruşunda beraberliği yakaladı: 1-1. 73'te hızlı gelişen konuk ekip atağında Ömer, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2 83'te Erman ile beraberliği yakalayan Manisa, 87'de Ömer ile kalesinde üçüncü golü görüp geriye düştü: 2-3. 90+1'de Erhan ile gelen gol ile beraberlik yakalansa da Kayserispor, ilk maçın skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
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Manisa FK son 16 turuna kalamadı
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