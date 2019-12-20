Manisa FK son 16 turuna kalamadı

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İlk maçı 3-2 kaybeden Manisa FK, Kayserispor ile 3-3 berabere kalınca son 16 şansını yitirdi. Gol düellosuna sahne olan maçta 30'da ev sahibi Zahit'in yerden düzgün bir vuruşuyla öne geçti: 1-0.63'te Kayserispor, penaltıdan Aksel Aktaş'ın vuruşunda beraberliği yakaladı: 1-1. 73'te hızlı gelişen konuk ekip atağında Ömer, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2 83'te Erman ile beraberliği yakalayan90+1'de Erhan ile gelen gol ile beraberlik yakalansa da