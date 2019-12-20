Manisa’da lezzet şöleni

BUGÜN NELER OLDU

bu yıl ikincisine ev sahipliği yapılacak olan Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri başlıyor. 20-31 Aralık tarihlerinde Fuar Merkezi'nde yapılacak etkinliklerde birbirinden farklı hediyelik eşyanın yanı sıra Gaziantep yöresinin lezzetleri Manisalılarla buluşacak. Eşsiz lezzetiyle dünyaya ün salan Gaziantep mutfağı, baklavasından içli köftesine, katmerinden kuru dolmasına, fıstığından deli acısına kadar yöresel lezzetler ve el işlemesi ürünler sergilenecek. Etkinlik kapsamında Fuar Merkezi'nde ücretsiz sirk gösterileri yapılacak.