Menemenspor’da Laleci’den çağrı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de 9 maçtır yenilmeyip Play-Off hattına tırmananBursaspor maçı öncesi taraftarlarına çağrı yaptı. İlk yarının son iç saha maçında Play-Off barajındaki rakiplerinden Bursaspor'u ağırlayacak sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu,Ancak sezon başından beri sahamızda dolu tribünlere oynayamıyoruz.Bu Menemen'in takımı. Eski günlerdeki gibi stadımızın tamamen dolmasını istiyoruz" diye konuştu.