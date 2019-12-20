Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Turgutlu’da can pazarı

Turgutlu’da can pazarı

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Turgutlu’da can pazarı
MANISA'NIN Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7'si çocuk 9 kişi tedavi altına alındı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde ikamet eden Adil Alan (35) ile çocukları Dijle (8), Derman (10), Eylül (3), Muhammet Ali (1), Mehmet Piran (5), Salih (4) ve Kader Alan (11) ile imam nikahlı eşi Nergiz Ulaş'tan (26) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turgutlu’da can pazarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN