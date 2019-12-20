Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Ünlü markalar Alsancak’ta

Ünlü markalar Alsancak’ta

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Ünlü markalar Alsancak’ta
EGE Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve Rönesans Ajansın ortaklığında, Ege İhracatçı Birlikleri, Türk Kızılayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Altier Academy katkılarıyla düzenlenen İzmir Fashion Week'in ikinci gününde ünlü markaların ürünleri sergilendi. Koreografisini Akif Örük'ün yaptığı bu yıl ilk kez Alsancak Garı'nda gerçekleştirilen İzmir Fashion Week etkinliklerinin ikinci gününde Dilek Yaldız, Zeynep Olgun ve Nazlı Terzioğlu'nun kreasyonları Türkiye'nin ünlü mankenleri tarafından sunuldu. İzmir'in önde gelen modacıları ve sektör temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği defilelerde 95 özel tasarım sergilendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü markalar Alsancak’ta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN