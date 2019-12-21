Balon balığı getirene ödeme yapılsın önerisi

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BALON balığı, Mersin'in Anamur ilçesinde denize giren E.D.B.'nin (8) parmağını ısırarak koparmasıyla ülkede gündeme geldi. Dünyada 191 balon balığı türü olduğunu, Türkiye'de bunların 8'inin bulunduğunu belirten Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahdet Ünal, "Bu türlerden özellikle 2'si çok zehirlidir. Benekli balon balığı, çok yüksek oranda tetrodotoksin ya da TTX dediğimiz bir nörotoksin yani zehir barındırır. TTX, arsenikten bin 200 kat daha fazla zehirlidir. Tüketilmesi durumunda, insan vücudunda 20 dakika ile 24 saat arasında çok ciddi belirtiler ortaya çıkıyor. Balon balığı asla tüketilmemelidir" diye konuştu.Prof. Dr. Ünal, "2010 ve 2013 yıllarında, Akdeniz'den başlayıp İzmir sahillerindeki balıkçılara kadar saha çalışmaları yaptık ve binin üzerinde balıkçıyla görüştük. 2010'daki görüşmelerimizde bu balık türünün 2 milyon euro, 2013'teki görüşmemizde ise 5 milyon euroya varan maddi zarara yol açtığını tespit ettik. Bu balık önüne ne çıkarsa yiyen bir canavar. Tek güzel olan yanı kendi türünü de yemesi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bu türün balıkçılar ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için çalışmalar planladı. Bu kapsamda 2020'de balon balığı satın alım programı geliyor. Bakanlığımız, 1 kilo balon balığı getirene, kooperatifler kanalıyla yaklaşık 5 lira ödeyecek şekilde bir prim sistemine gidebilir. Bu yapılırsa denizel ekosistemi ve balıkçılarımız adına önemli bir adım olacak" dedi.