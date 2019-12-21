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’de 11 öğrenci gıdadan zehirlendi

Giriş Tarihi: 21.12.2019
Denizli’de 11 öğrenci gıdadan zehirlendi
DENİZLİ'NIN Merkezefendi ilçesindeki Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nun 5'inci sınıf öğrencilerinde dün sabah baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayeti görüldü. Bunun üzerine okul yönetimi, 112 Çağrı Merkezi'ni aradı. Okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrencilerden 11'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 20 öğrenci ise hastaneye kaldırılan arkadaşlarını görünce büyük korkuya kapılıp, ağladı. Öğrencilerin, sabah bir marketten alıp yedikleri keklerden zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor. Durumu öğrenen velilerin telaşla koşup geldiği okuldaki sudan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere numune aldı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de öğrencilerin yediği keki inceliyor. Hastanede tedavi altına alınan 11 öğrencinin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polis soruşturma başlattı.
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Denizli’de 11 öğrenci gıdadan zehirlendi
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