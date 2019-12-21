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’de rota Alanya

Yeşil-siyahlı takım, pazartesi kendi sahasında oynayacağı Alanya maçını kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Giriş Tarihi: 21.12.2019
Denizli’de rota Alanya
SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenip flaş bir skora imza atan, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda ise Altınordu'yu eleyip yoluna devam eden Yukatel Denizlispor'da moraller tavan yaptı. Pazartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan yeşilsiyahlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek, devre arasına kadar 6 puana talip olduklarını söyledi.

İŞLER ÇOK İYİ GİDİYOR
Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü (D) maçlarıyla ilk yarıyı tamamlayacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Ligde ve kupada art arda gelen başarılı sonuçlar hepimizi çok mutlu etti. Oyuncularımızın mücadelesinden ve isteğinden çok memnunum. Altınordu karşısında daha çok yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele ettik. 2-0 öne geçtik ama galibiyeti koruyamadık. Sonuçta istediğimizi aldık. Her iki kulvarda da işler iyi gidiyor" dedi.

SAPUNARU BELİRSİZ
Denizlispor'da sakatlığı süren stoper Sapunaru'nun tedavisine devam edilirken Rumen yıldızın Alanyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat da takımın son haftalarda aldığı iyi sonuçların ardından açıklamalarda bulundu. Fırat, ilk yarıyı en iyi konumda bitireceklerini belirterek, "Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarını kazanarak ilk yarıya avantajlı girmek istiyoruz. Son haftaların en dikkat çeken takımıyız. Futbolcularımız ve teknik ekibimizde özgüven çok yüksek. Bunu sürdüreceğiz" diye konuştu.

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Denizli’de rota Alanya
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