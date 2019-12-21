Denizli’de rota Alanya

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenip flaş bir skora imza atan, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda ise Altınordu'yu eleyip yoluna devam eden Yukatel Denizlispor'da moraller tavan yaptı.
Pazartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan yeşilsiyahlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek, devre arasına kadar 6 puana talip olduklarını söyledi.
İŞLER ÇOK İYİ GİDİYOR
Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü (D) maçlarıyla ilk yarıyı tamamlayacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Ligde ve kupada art arda gelen başarılı sonuçlar hepimizi çok mutlu etti. Oyuncularımızın mücadelesinden ve isteğinden çok memnunum.
Altınordu karşısında daha çok yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele ettik. 2-0 öne geçtik ama galibiyeti koruyamadık. Sonuçta istediğimizi aldık. Her iki kulvarda da işler iyi gidiyor" dedi.
SAPUNARU BELİRSİZ
Denizlispor'da sakatlığı süren stoper Sapunaru'nun tedavisine devam edilirken Rumen yıldızın Alanyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı belirsiz.
Profesyonel
Şube Sorumlusu Ali Fırat
da takımın son haftalarda aldığı
iyi sonuçların ardından açıklamalarda
bulundu. Fırat, ilk yarıyı
en iyi konumda bitireceklerini belirterek,
"Alanyaspor ve Ankaragücü
maçlarını kazanarak ilk yarıya
avantajlı girmek istiyoruz. Son
haftaların en dikkat çeken takımıyız.
Futbolcularımız ve teknik ekibimizde
özgüven çok yüksek. Bunu
sürdüreceğiz" diye konuştu.