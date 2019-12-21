Denizli’de rota Alanya

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenip flaş bir skora imza atan, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda isePazartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan yeşilsiyahlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek, devre arasına kadar 6 puana talip olduklarını söyledi.Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü (D) maçlarıyla ilk yarıyı tamamlayacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Ligde ve kupada art arda gelen başarılı sonuçlar hepimizi çok mutlu etti.Altınordu karşısında daha çok yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele ettik. 2-0 öne geçtik ama galibiyeti koruyamadık. Sonuçta istediğimizi aldık. Her iki kulvarda da işler iyi gidiyor" dedi.ProfesyonelŞube Sorumlusu Ali Fıratda takımın son haftalarda aldığıiyi sonuçların ardından açıklamalardabulundu. Fırat, ilk yarıyıen iyi konumda bitireceklerini belirterek,"Alanyaspor ve Ankaragücümaçlarını kazanarak ilk yarıyaavantajlı girmek istiyoruz. Sonhaftaların en dikkat çeken takımıyız.Futbolcularımız ve teknik ekibimizdeözgüven çok yüksek. Bunusürdüreceğiz" diye konuştu.