Nakille hayata tutunup çocuklara umut oldular

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de yaşayan ve kalp yetmezliği tanısı alan Tayfun Erdem, 2006 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaparken yaşamını kaybeden Craig Oliver Beston'un kalbiyle yeni bir hayata başladı. Hasta çocuklara gönüllü olarak yardım etmek isteyen Erdem, yıllar boyu Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesindeki hastaları ziyaret ederek onlara moral vermeye çalıştı. Erdem'in ziyaret ettiği hastalardan biri de yapay kalp ile 20 ay geçiren Burçin Meşe oldu. Defalarca kalbi duran ve beyin kanaması geçiren Burçin Meşe de 2017 yılında Ege Üniversitesi Hastanesindeki kalp nakliyle sağlığına kavuştu. Yolları bu kez "sağlıklı günlerde" kesişen Tayfun Erdem (31) ve Burçin Meşe (21), hastanede organ bekleyen arkadaşlarını unutmadı.Umutsuzluk ve endişeyle dolu hastane odalarını yakından tanıyan Erdem ve Meşe, "Özgür Palyaçolar" adlı bir grup kurdu. Gönüllülerin de katıldığı grup, yaşamak için mücadele veren hasta çocukların odalarına palyaço kostümü ve hediyelerle giriyor, onlara mutlu günlerin geleceğini anlatıyor. Burçin Meşe, yeni kalbiyle hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti. Hastaneye ilk geldiğinde Tayfun Erdem ile karşılaştığını söyleyen Meşe, "Hastanede kalp bekliyordum, Tayfun abi ve arkadaşları içeri girdi. Sonra onun da kalp nakli olduğunu öğrendim. Kalp nakli olmuştu ve palyaço olarak odama geliyordu. Çok mutlu oldum. 'O yapabilirse ben de yapabilirim.' dedim. İyileşince de ona ulaştım ve kostüm istedim. Özgür Palyaçolar grubunu kurmaya karar verdik" dedi. Tayfun Erdem de ailesinin tedavi ve nakil sürecinde kendisini hiç yalnız bırakmadığını aktararak, "Yanımda yatan diğer hastaların desteğe, morale ihtiyacı vardı. İyileştikten sonra onları bırakmadım. Burçin ile hastanede tanışmıştık sonra da 'Her şey bir kalp ile başladı.' diyerek yola çıktık" dedi.