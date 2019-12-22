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Altınordu ilk peşinde

1. Lig’de bugün Giresunspor’a konuk olacak temsilcisi, şimdiye kadar deplasmanda rakibini yenemedi. ekibiyle 6 maça çıkan kırmızı-lacivertliler sadece 2 beraberlik aldı

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Altınordu ilk peşinde
Gıresunspor'la 6 müsabakaya çıkan kırmızı-lacivertliler sahadan 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrıldı. Altınordu geçen sezon son hafta deplasmanda Giresunspor'a 3-1 kaybederek Play-Off'a kalma şansını kaçırmıştı. O maçın ardından sezonu 57 puanla tamamlayan Altınordu 1 puanla ilk 6'ya giremedi. TEKNIK direktör Hüseyin Eroğlu, son haftalarda oynadıkları pozitif futbolu sonuca yansıtmak istediklerini belirterek, "Önce Giresun deplasmanından istediğimizi alacağız ardından Menemenspor'la karşılaşacağız. Puan kaybına tahammülümüz yok" diye konuştu. İzmir ekibi, haftanın kapanış maçında hem ilk kez rakibini sahasında yenmek hem de bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.
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Altınordu ilk peşinde
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