Altınordu ilk peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Gıresunspor'la 6 müsabakaya çıkan kırmızı-lacivertliler sahadan 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrıldı. Altınordu geçen sezon son hafta deplasmanda Giresunspor'a 3-1 kaybederek Play-Off'a kalma şansını kaçırmıştı. O maçın ardından sezonu 57 puanla tamamlayan Altınordu 1 puanla ilk 6'ya giremedi. TEKNIK direktör Hüseyin Eroğlu, son haftalarda oynadıkları pozitif futbolu sonuca yansıtmak istediklerini belirterek,diye konuştu. İzmir ekibi, haftanın kapanış maçında hem ilk kez rakibini sahasında yenmek hem de bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.