Askere gidebilmek için 110 kilo verdi

K

BUGÜN NELER OLDU

arşıyakailçesinde yaşayan Oğuzhan Tepe (20), 18 yaşında 180 kiloya ulaşarak sağlık sorunları yaşamaya başladı. Zamanla sosyal hayata katılamayan Tepe, kilolarının vatani görevini yapmasına da engel olacağını fark etti. Çocukluğundan beri askerlik yapma hayali bulunan Tepe, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Tepe, 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikinliğine başvurdu. Uzman doktor Ahmet Mücteba Öztürk tarafından muayene edilen Tepe'ye bir yıl sonra tüp mide ameliyatı yapıldı. Doktorunun tüm önerilerine uyan Tepe, 2 yılda 110 kilo vererek vatan görevini yerine getirmek için askerlik şubesine başvuru yaptı. Başvurusu olumlu sonuçlanan Tepe, şubat ayında birliğine teslim olmaya hazırlanıyor.Tepe, "Doktora askerlik görevimi yapmak istediğimi söyledim. Bir yıl sonra ameliyat yaptı. Askerlik muayenesine gittiğimde vatani görevimi yapmak için bir engel kalmadığını öğrendim, gönüllü gitmek için başvurdum" diye konuştu.