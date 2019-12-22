Bergama’da yüzme bılmeyen kalmayacak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2'nci 100 günlük eylem planı sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında sportif faaliyetler tüm Türkiye'de olduğu gibi Bergama'da da start aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bergama Belediyesi işbirliği ile start alan ilk proje "Bergama'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın" oldu. Proje, Bergama Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törenle start aldı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'da 7'den 70'e her kesin sporu bir yaşam şekli haline getirebilmesi için çalışmayı kendimize ilke edindik. Bugün burada 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesini Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Belediyemiz işbirliği ile başlatmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.