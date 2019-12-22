Denizlispor’da hedef Boyd

Yukatel Denizlispor'da yönetim kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tyler Boyd için görüşmelere başladı. Bir önceki sezon Ankaragücü'nde görev yapan 24 yaşındaki Amerikalı oyuncuyla ön görüşmenin yapıldığı ve prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın sezon başında Ankaragücü'nden 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ABD'li oyuncu bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Siyah-beyazlı takımda 12 maçta forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu iki gol kaydetmişti. MUSTAFA YUMLU CEZALI
Ligin 11. haftasını 11 puanla 14 sırasada düşme hattının bir puan önünde kapatan Denizlispor, 4 haftalık süreçte aldığı 10 puanla müthiş bir çıkış yakalayıp 21 puanla 9. sırada tamamladı. Denizlispor yarınevinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Son maçında Trabzonspor'u deplasmanda yenerek gündem olan Trabzonspor, bugün oynayacağı Alanyaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Ege ekibinde Mustafa Yumlu cezalı olduğu için bu maçta oynayamayacak. Teknik direktör Mehmet Özdilek, Yumlu'nun yerine Berdic'i oynatacak.
HOROZ 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR!
Öte yandan son 4 maçtan 10 puan çıkartıp üst sıralara doğru çıkışa geçen Denizlispor, ligde ve kupada da yenilmezliğini 6 maça çıkardı.
Ligde son yenilgisini 10 Kasım'da
Beşiktaş'a 1-0 yenilerek alan Horozlar,
ardından oynadığı maçlarda Çaykur
Rizespor'u 2-0, Gaziantep FK'yı
(D) ve Trabzonspor'u deplasmanda
2-1 yenerken Medipol Başakşehir
ile de 1-1 berabere kaldı. Yukatel Denizlispor bu süreçte oynadığı iki Türkiye Kupası maçında da Altınordu'yu ilk maçta 5-3 yenerken rövanşta 2-2 berabere kalıp son 16'ya kaldı.