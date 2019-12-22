Denizlispor’da hedef Boyd

BUGÜN NELER OLDU

Yukatel Denizlispor'da yönetim kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tyler Boyd için görüşmelere başladı.Beşiktaş'ın sezon başında Ankaragücü'nden 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ABD'li oyuncu bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Siyah-beyazlı takımda 12 maçta forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu iki gol kaydetmişti. MUSTAFA YUMLU CEZALILigin 11. haftasını 11 puanla 14 sırasada düşme hattının bir puan önünde kapatan Denizlispor, 4 haftalık süreçte aldığı 10 puanla müthiş bir çıkış yakalayıp 21 puanla 9. sırada tamamladı.Son maçında Trabzonspor'u deplasmanda yenerek gündem olan Trabzonspor, bugün oynayacağı Alanyaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Ege ekibinde Mustafa Yumlu cezalı olduğu için bu maçta oynayamayacak. Teknik direktör Mehmet Özdilek, Yumlu'nun yerine Berdic'i oynatacak.Ligde son yenilgisini 10 Kasım'daBeşiktaş'a 1-0 yenilerek alan Horozlar,ardından oynadığı maçlarda ÇaykurRizespor'u 2-0, Gaziantep FK'yı(D) ve Trabzonspor'u deplasmanda2-1 yenerken Medipol Başakşehirile de 1-1 berabere kaldı.