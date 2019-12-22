Haberhattı

ÇAMLARALTI

İ

ALSANCAK

GARI'NDA

BUGÜN NELER OLDU

Yerli Malı Haftası kapsamında Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi iş birliğiyle bu yıl 5. kez organize edilen Üretici Pazarı, belediye hizmet binası önünde gerçekleştirildi. Buca'nın köyleri başta olmak üzere İzmir'in dört bir yanından gelen üreticiler, organik ürünlerini Bucalılarla buluşturdu. Gün boyu alışverişin sürdüğü etkinlikten üreticiler de tüketiciler de mutlu olarak ayrıldızmirÖzel Çamlaraltı Koleji'nin eski ve yeni dönem mezunları, geleneksel mezunlar yemeğinde bir araya geldi. Konaktaki North Pier's Restoranda gerçekleşen mezunlar yemeğine yaklaşık 60 kişi katılım gösterdi. Çamlaraltı Koleji Mezunlar Derneği Başkanı Reyhan Ildırar, geçmiş anıları tazelemek ve farklı kuşakların buluşması için bu organizasyonu düzenlediklerini ifade etti.EgeGiyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve Rönesans Ajans ortaklığında bu yıl yedincisi gerçekleştirilen İzmir Fashion Week, bu sene ilk kez Alsancak Garı'nda yapılırken, üç gün boyunca konuklarına farklı bir atmosferde moda rüzgarı estirdi. birbirinden özel tasarımlar, Türkiye'nin ünlü mankenleri tarafından sergilendi. EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, "Modanın nabzı bir kez daha İzmir'de attı" dedi.