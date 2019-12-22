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Haberhattı

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Haberhattı
TARLADAN SOFRAYA 'ÜRETİCİ PAZARI'
Yerli Malı Haftası kapsamında Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi iş birliğiyle bu yıl 5. kez organize edilen Üretici Pazarı, belediye hizmet binası önünde gerçekleştirildi. Buca'nın köyleri başta olmak üzere İzmir'in dört bir yanından gelen üreticiler, organik ürünlerini Bucalılarla buluşturdu. Gün boyu alışverişin sürdüğü etkinlikten üreticiler de tüketiciler de mutlu olarak ayrıldı

ÇAMLARALTI AİLESİ YEMEKTE BULUŞTU
İzmir Özel Çamlaraltı Koleji'nin eski ve yeni dönem mezunları, geleneksel mezunlar yemeğinde bir araya geldi. Konaktaki North Pier's Restoranda gerçekleşen mezunlar yemeğine yaklaşık 60 kişi katılım gösterdi. Çamlaraltı Koleji Mezunlar Derneği Başkanı Reyhan Ildırar, geçmiş anıları tazelemek ve farklı kuşakların buluşması için bu organizasyonu düzenlediklerini ifade etti.

ALSANCAK GARI'NDA MODA RÜZGARI ESTİ
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve Rönesans Ajans ortaklığında bu yıl yedincisi gerçekleştirilen İzmir Fashion Week, bu sene ilk kez Alsancak Garı'nda yapılırken, üç gün boyunca konuklarına farklı bir atmosferde moda rüzgarı estirdi. birbirinden özel tasarımlar, Türkiye'nin ünlü mankenleri tarafından sergilendi. EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, "Modanın nabzı bir kez daha İzmir'de attı" dedi.

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