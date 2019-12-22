Haberhattı

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Denizli'ninMerkezefendi ilçesin Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda hayır amaçlı bir sınıfta dağıtılan keklerden etkilenen 11 öğrenci kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yediği kek ve içtiği sudan aldıkları numunelerinde inceleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Denizli'despiral makinesi ile evinin önündeki ağaçları budamak isteyen 50 yaşndaki Erdal Kılınç, makinenin kontrolünü kaybederek şah damarını kesti. Makine talihsiz adamın önce bileğini ardından boynunu kesti. Kanlar içinde ağaçtan düşen şahsın durumunu örgen çevredekiler 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Kılınç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılınç'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.