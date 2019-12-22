İzmır’de ‘sağlıkta yapay zeka’ hazırlığı

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İzmırİl Sağlık Müdürlüğü ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 16-18 Ocak'ta "Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka 2020 Kongresi" düzenleyecek. Kongrenin başkanlığını İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ile yapacak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, yapay zeka teknolojilerinin özellikle tıp alanında kullanılmasının hem tedavi ve teşhisi belirleyen doktorlar hem de hastalar için büyük kolaylıklar sağladığını ifade etti.Türkiye'de sağlık alanında yapay zekanın daha çok gündeme gelmesi için kongre düzenleme kararı aldıklarını dile getiren Emiroğlu, şunları kaydetti: "Türkiye'de sağlık alanında ilk kez Uluslararası Yapay Zeka 2020 Kongresi'ni düzenliyoruz.Amacımız, sağlık alanında son yıllarda öne çıkan yapay zeka uygulamaları, bunların pratikte kullanım alanları ve gelecekte bizleri nelerin beklediğini masaya yatırmak" dedi.