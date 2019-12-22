Karşıyaka çok çalışacak

BUGÜN NELER OLDU

Kendılerını çok zorlu bir ikinci devrenin beklediğini söyleyen Karşıyaka'nın teknik direktörü Soner Tolungüç, disiplini elden bırakmayacaklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam,diye konuştu.Kadrosuna güvendiğinin altını çizen Tolungüç,Mevcut kadromuz geçmişte neler yapabileceğini gösterdi. Oyuncularımızı hem fizik hem de mental olarak ikinci yarıya hazır hale getirmek için çalışacağız. Genç oyuncularımızın gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için onlarla bire bir çalışmalar yapacağız" diye konuştu.