Karşıyaka çok çalışacak

Kendılerını çok zorlu bir ikinci devrenin beklediğini söyleyen Karşıyaka'nın teknik direktörü Soner Tolungüç, disiplini elden bırakmayacaklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Ciddiyetimizi bozmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ligde ikinci yarı daha zorlu olacak. Bizim en büyük kozumuz coşkumuz ve tempolu futbolumuz. Taraftarımız zaten her zaman yanımızda. İkinci yarı onlar tribünde biz de sahada tempomuzu daha da arttırarak hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz"
diye konuştu.
"MEVCUT KADROMUZ GEÇMİŞTE NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"
Kadrosuna güvendiğinin altını çizen Tolungüç, "Tüm rakiplerimiz devre arasında takviye yapacak. Biz ise takım içindeki oyuncularımızın potansiyellerini yükseltecek çalışmalar yapacağız.
Mevcut kadromuz geçmişte neler yapabileceğini gösterdi. Oyuncularımızı hem fizik hem de mental olarak ikinci yarıya hazır hale getirmek için çalışacağız. Genç oyuncularımızın gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için onlarla bire bir çalışmalar yapacağız" diye konuştu.