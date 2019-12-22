Kilo vermede doğru bilinen yanlış çok!

BUGÜN NELER OLDU

ÖzelEgepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, her beslenme tüyosunun aynı etkiyi göstermeyecegine dikkat çekerek, bedeni dinleyerek saglıklı besinlerle yola devam etmek gerektigini vurguladı. Her bireyin vücut yapısının farklı oldugunu söyleyen Artan, kilo vermede dogru bilinen birçok yanlıs bulundugunu söyledi. Kilo verme konusunda dogru bilinen yanlısları anlatan Artan, "Bunların basında günde 2,5 litre su içmek, light ürünlerin istendigi kadar tüketilmesi, bitki çaylarının zayıflatması, 3 ana 3 ara ögün yapmanın sart oldugu gibi bilgiler geliyor. Oysa, kisinin su ihtiyacı; saglık, egzersiz ve emzirme gibi durumlarda degiskenlik gösterir. Saglıklı bir kisinin spor yapmadıgı günlerde su ihtiyacı 1,5 litredir" diye konustu.Ögün atlayan kisilerde vücudun kendisini garantiye almak için besinleri yag olarak depolama moduna girdigini hatırlatan Artan, "Bu da az kalori alsanız dahi kilo vermenizi zorlastırır. Kilo olarak normal sınırlarda olan bir kisinin göbek bölgesindeki yaglanma oranı yüksek olabilir. Bu nedenle sadece kiloya odaklanmayın, yag oranını da mutlaka ölçtürün" önerisinde bulundu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, daha güçlü bagısıklık sistemi ve kilo vermeyi kolaylastırmak için vücuttaki yararlı bakterileri artırmak gerektiginin de altını çizdi,