Lebip Timor yazdı: Mutluluğun resmi

Manisa FK, son 3 haftada yaşadığı puan kayıplarına rağmen, devreyi Samsunspor'un 2 puan önünde lider olarak kapatmayı başardı. Attıkları 42 gol ile de tüm liglerin en çok gol atan takımı oldular.
Bu başarı bir ekip işi. Yönetim, teknik heyet, futbolcu ve taraftar kenetlenmesi ile bir aile oldular.
Başkan ve yönetici arkadaşlarının çağdaş kulüp olma yönünde attıkları adımları ilgi ile izliyoruz. Futbolun yönetimini sportif direktör Levent Devrim
'e bırakıp büyük iş yaptılar.
Futbolcu iken hayranlıkla izlediğim Levent, hoca olarak da göz kamaştırıyor.
ERTEKİN BAŞARILI
İnatçı kişiliği, hep kazanmak istemesi bir yana, ligi iyi tanıması da takımı adına büyük avantaj. Teknik direktör İsmail Ertekin ise, bazen bir teknik adam bazen bir ağabey olarak ilk yarıdaki başarıda büyük rol oynadı. Son 3 haftada yaşanan kayıplar bir yol kazası bence.
İkinci yarı amansız bir yarışa tanık olacağız. Büyük bir seyirci desteği ile oynayan Samsunspor, peşlerine takıldı.
Bu pencereden baktığımızda tüm Manisalıların da bu takıma destek olup stadı doldurmaları lazım.
İkinci yarı Samsunspor ile Manisa'da oynayacaklar.
Bu maç
ligin finali olur. Bir futbol kenti olan
Manisa, bu takımla gurur duymalı.
Kentin diğer takımı Manisaspor adım adım amatör lige giderken, bu takım şampiyonluk kovalıyor. 'Mutluluğun resmini'
çizdiler, daha ne olsun.