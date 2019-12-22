Lebip Timor yazdı: Mutluluğun resmi

BUGÜN NELER OLDU

Manisa FK, son 3 haftada yaşadığı puan kayıplarına rağmen, devreyi Samsunspor'un 2 puan önünde lider olarak kapatmayı başardı. Attıkları 42 gol ile de tüm liglerin en çok gol atan takımı oldular.Başkan ve yönetici arkadaşlarının çağdaş kulüp olma yönünde attıkları adımları ilgi ile izliyoruz. Futbolun yönetimini sportif direktör'e bırakıp büyük iş yaptılar.Futbolcu iken hayranlıkla izlediğim Levent, hoca olarak da göz kamaştırıyor.ERTEKİN BAŞARILIİnatçı kişiliği, hep kazanmak istemesi bir yana, ligi iyi tanıması da takımı adına büyük avantaj. Teknik direktör İsmail Ertekin ise, bazen bir teknik adam bazen bir ağabey olarak ilk yarıdaki başarıda büyük rol oynadı.İkinci yarı amansız bir yarışa tanık olacağız.Bu pencereden baktığımızda tüm Manisalıların da bu takıma destek olup stadı doldurmaları lazım.Bu maçligin finali olur. Bir futbol kenti olanManisa, bu takımla gurur duymalı.Kentin diğer takımı Manisaspor adım adım amatör lige giderken, bu takım şampiyonluk kovalıyor.çizdiler, daha ne olsun.