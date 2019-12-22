Minik eller zeytin kurdu

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'de Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak tarafından öğrencilere zeytinin yapımını pratik olarak gösterildi. Minik eller kendi yaptıkları zeytinleri Palyaço Papi'nin de yardımıyla kavanozlara koydu. Dr. Mücahit Kıvrak, "Bugün burada aslında zeytin sevgisini öğretiyoruz. Onlara sabah kahvaltılarında ve akşam yemeklerinde zeytin yeme alışkanlığını öğreterek, zeytinin besin değerlerini anlattık. İlk defa hayatlarında daha olmamış zeytine, çiğ zeytine dokunan çocuklarımız var. Hem de onlar için de çok keyif olan bir etkinlik oldu" dedi.