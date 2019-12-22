Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Sokak kedisi Hüsnü öğrencilerin gözdesi

Sokak kedisi Hüsnü öğrencilerin gözdesi

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Sokak kedisi Hüsnü öğrencilerin gözdesi
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okulda, öğrencilerin bahçede bulup bakımını üstlendiği ve "Hüsnü" adını verdiği sokak kedisi ilgi odağı oldu. Öğrencilerin okul bahçesinde bulup sahiplendiği, bakımı ve beslenmesini üstlendiği sokak kedisi, derslere de girmeye başladı. Öğrencilerden Umut Çavdar, "Bazen televizyonda görüyoruz, bazı yetişkinler kedi ve köpeklere işkence yapıyor. Onların bize örnek olması gerekirken biz onlara örnek olmaya çalışıyoruz" dedi. Okul Müdürü İsmail Uçun, "Bütün öğrencilerimize hayvan sevgisi aşılamayı hedefledik. Öğrencilerimiz mutlu olduğu için biz de mutluyuz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak kedisi Hüsnü öğrencilerin gözdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN