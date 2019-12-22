Sokak kedisi Hüsnü öğrencilerin gözdesi

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anisa'nınTurgutlu ilçesindeki okulda, öğrencilerin bahçede bulup bakımını üstlendiği ve "Hüsnü" adını verdiği sokak kedisi ilgi odağı oldu. Öğrencilerin okul bahçesinde bulup sahiplendiği, bakımı ve beslenmesini üstlendiği sokak kedisi, derslere de girmeye başladı. Öğrencilerden Umut Çavdar, "Bazen televizyonda görüyoruz, bazı yetişkinler kedi ve köpeklere işkence yapıyor. Onların bize örnek olması gerekirken biz onlara örnek olmaya çalışıyoruz" dedi. Okul Müdürü İsmail Uçun, "Bütün öğrencilerimize hayvan sevgisi aşılamayı hedefledik. Öğrencilerimiz mutlu olduğu için biz de mutluyuz" diye konuştu.