Altay Tandoğan’la yine kazandı

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de 16. hafta maçında Altay, BŞB Erzurum deplasmanında coştu: 1-3. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri Leadrinho ve Paixao (2) kaydetti.Erzurumspor ise 27 puanla 3. sıraya geriledi. Altay'da 3 hafta önce göreve gelen Ali Tandoğan çıktığı üçüncü maçını boşa geçmedi.MAÇA, taraftarının müthiş desteği ve önde baskı ile başlayan taraf BB Erzurumspor olsa da, daha 4. dakikada öne geçen taraf Altay idi.Temposu ve ikili mücadeleleri ile nefes kesen maçın, gollü geçeceği daha ilk çeyrek geçilirken belli olmuştu. Nitekim Altay'ın suskun golcüsü Paixao, takımını 2-1 öne geçiren golü attığında dakikalar 21'i gösteriyor, gole ofsayt gerekçesi ile itiraz eden ev sahibi takım oyuncuları da peş peşe gördükleri sarı kartlarla, gerilimi ateşliyorlardı.İkinci yarı ile birlikte, evsahibi takım şuursuz bir baskı kursada, geride büyük boşluklar bırakıyorve hızlı bir kontrada, Paixao, tabelayıüçlüyordu. Altay artık büyük biravantaj yakalamış ve Ali hoca da, 62.dakikada Hüsamettin'ı dışarı alıpDeniz'i oyuna sokarak rakibin ortaalandaki pas trafiğine kırmızı ışığıyakmıştı.Son dakikalara girilirken baskıyese de, eline geçirdiği skor üstünlüğünüson düdüğe kadar taşımayıbaşaran Altay, çok zor bir deplasmandan3 puan çıkararak ilk 6 için büyükbir avantajla İzmir'e dönüyordu.