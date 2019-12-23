Altay Tandoğan’la yine kazandı

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FF 1. Lig'de 16. hafta maçında Altay, BŞB Erzurum deplasmanında coştu: 1-3. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri Leadrinho ve Paixao (2) kaydetti. Ev sahibi Erzurumspor'un tek golü ise Pote'den geldi. Bu sonuçla Altay 23 puana yükseldi ve play-off hattının 2 sıra gerisine tırmandı.
Erzurumspor ise 27 puanla 3. sıraya geriledi. Altay'da 3 hafta önce göreve gelen Ali Tandoğan çıktığı üçüncü maçını boşa geçmedi.
LEBİP TİMOR: KRAL DÖNDÜ
MAÇA, taraftarının müthiş desteği ve önde baskı ile başlayan taraf BB Erzurumspor olsa da, daha 4. dakikada öne geçen taraf Altay idi. Paixao'nun direkten dönen topunu tamamlayan Leandrinho, gol perdesini erken açıyor ancak 11. dakikada Pote skora denge getiriyordu.
Temposu ve ikili mücadeleleri ile nefes kesen maçın, gollü geçeceği daha ilk çeyrek geçilirken belli olmuştu. Nitekim Altay'ın suskun golcüsü Paixao, takımını 2-1 öne geçiren golü attığında dakikalar 21'i gösteriyor, gole ofsayt gerekçesi ile itiraz eden ev sahibi takım oyuncuları da peş peşe gördükleri sarı kartlarla, gerilimi ateşliyorlardı.
İLK 6 İÇİN AVANTAJ YAKALADI
Ancak ev sahibi ekibin devamlı itirazlarla oyunu germelerine rağmen, sakin kalmayı başaran Altay, soyunma odasına da önde giden taraf oluyordu.
İkinci yarı ile birlikte, ev
sahibi takım şuursuz bir baskı kursa
da, geride büyük boşluklar bırakıyor
ve hızlı bir kontrada, Paixao, tabelayı
üçlüyordu. Altay artık büyük bir
avantaj yakalamış ve Ali hoca da, 62.
dakikada Hüsamettin'ı dışarı alıp
Deniz'i oyuna sokarak rakibin orta
alandaki pas trafiğine kırmızı ışığı
yakmıştı.
Son dakikalara girilirken baskı
yese de, eline geçirdiği skor üstünlüğünü
son düdüğe kadar taşımayı
başaran Altay, çok zor bir deplasmandan
3 puan çıkararak ilk 6 için büyük
bir avantajla İzmir'e dönüyordu. Dahası, ilk gol öncesi direkten dönen vuruşu, 2. ve 3. gollerdeki fırsatçılığı ile geçen yılın kralı Paixao da geri dönmüştü.