‘Devreye ilk 10’da girelim’

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u Rodallega'nın golleriyle 2-1 mağlup eden, hafta içi oynanan Türkiye Kupası'nda da Altınordu'yu eleyen Yukatel Denizlispor ligin 16. hafta müsabakasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı stoper Mustafa ile sakat sol bek Bergdich forma giyemeyecek.
EN PAHALI BİLET 50 TL
Son 4 maçında 10 puan toplayıp üst sıralara tırmanan Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, taraftarın desteği ile 3 puanı alacaklarını söyledi. Özdilek, "Devre arasına en iyi yerde girmek istiyoruz. İki maçımızı alırsak ilk 10'da olabiliriz belki. Evimizde 2019'un son maçına çıkacağız ve camiamıza galibiyet sevinci yaşatacağız"
dedi. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı ve maraton 30, kale arkası ve misafir tribünü ise 10 TL olarak satışa çıktı.