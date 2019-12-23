‘Devreye ilk 10’da girelim’

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u Rodallega'nın golleriyle 2-1 mağlup eden, hafta içi oynanan Türkiye Kupası'nda da Altınordu'yu eleyen Yukatel Denizlispor ligin 16. hafta müsabakasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.Son 4 maçında 10 puan toplayıp üst sıralara tırmanan Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, taraftarın desteği ile 3 puanı alacaklarını söyledi. Özdilek,dedi. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı ve maraton 30, kale arkası ve misafir tribünü ise 10 TL olarak satışa çıktı.