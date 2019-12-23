‘Hep birlikte yükseliyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 82-68 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, dirençlerinin ve oyun anlayışlarının arka arkaya galibiyet almalarını sağladığını ifade etti.Bir hafta içinde oynadıkları bu karşılaşmaların sert geçtiğini belirten Sarıca, şunları kaydetti:"Mutluyum. Direncimiz ve oyun anlayışımız arka arkaya maçlar kazanmamızı sağlıyor. Aslında baktığınızda bugün Beşiktaş Sompo Sigorta'nın sıralamadaki yeri bizi aldatmasın. Ligin iyi kadrolarından birine ve iyi bir koça sahipler.Camiamız, takımımız, sponsorumuz ve taraftarımız ile beraber bu sezonki yükselişimizi sürdürüyoruz. Salona gelip bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."