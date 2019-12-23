Honaz tüneli’nde sona yaklaşıldı

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Ege Bölgesi'nin dev projelerinden olan ve tamamlandığında Denizli'yi Antalya, Ankara ve Muğla'ya direkt bağlayacak olan Honaz Tüneli için geri sayım başladı. 2 bin 600 metre uzunluğundaki iki tüpten oluşan 'Honaz Tüneli'nin 2020 yılı içinde hizmete girmesi hedefleniyor. Tünel inşaatı sona erdiğinde Ankara karayolundan Denizli çevreyoluna girecek olan araçlar Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi'nde başlayan 2 bin 600 metre uzunluğundaki tüneli kullanıp köprülü kavşak ile Cankurtaran Mahallesi'ne ulaşarak, şehir merkezini görmeden Denizli- Antalya ve Denizli-Muğla karayollarına bağlanacak. 4 yılı aşkın süredir devam eden projenin 2020 yılı ortalarında bitmesi hedefleniyor.Geçtiğimiz aylarda ışık görme töreninin yapıldığı tünel tüpleri tamamen açılırken, yakın zamanda da tünelin iç kaplama beton çalışması tamamlandı. İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan tünelde elektrik tesisatı ve havalandırma gibi çalışmalarda hızla devam ediyor. Tünelde sona yaklaşılan çalışmaları ise drone ile havadan görüntüledi. Görüntülerde dev projenin detayları daha net bir şekilde görülürken, dağların adeta ilmik ilmik işlendiği de gözler önüne serildi. Honaz tüneli ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ankara- İzmir çevre yolunun şu anda faal olduğunu, tünelle Ankara-Antalya-Muğla çevre yolunun da aktif hale geleceğini dile getirdi. Başkan Zolan, "Özellikle ağır tonajlı araçların ve transit geçecek olan araçların bu çevre yolunu kullanmasıyla şehir içi trafiğimiz çok çok rahatlayacak. İnşallah bu tüneli faaliyete aldığımızda 2020'de Denizlimiz daha da rahatlamış, farklı bir boyuta geçmiş olacak" dedi.