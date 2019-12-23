Kahvehanesinde 800 kişiye kan verdirdi

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin, kan bağışı konusuna dikkati çekmek amacıyla zaman zaman kahvehanesinde kampanyalar düzenleyerek, müşterilerini bağış yapmaya teşvik ediyor. Kan bağışının önemini bir süre önce kanserden kaybettiği annesinin tedavi sürecinde fark ettiğini aktaran Çetin, "Anneme bir rahatsızlığı dolayısıyla kan gerekmişti ve o kanı bulmakta zorluk çekince kanın ne kadar değerli olduğunu çok iyi bir şekilde anlamıştım. Ben de 2016'dan beri vatandaşlarımızı ve kahvehane müşterilerimi, kendi sosyal medya hesabım üzerinden kan vermeye davet ediyorum. Bugüne kadar 800 kişinin kan bağışında bulunmasının mutluluğu ve huzuru içindeyim" dedi.Benzer örneklerin toplumda artmasını istediğini dile getiren Çetin, "Kanın, yeri geldiğinde insanların hayatlarını kurtardığını çok iyi biliyoruz. Benim hedefim, kısa zaman da 10 bin kişiye ulaşmak. Bağışta bulunup kahvehaneye gelenlerden o gün ne içerlerse içsinler para almıyorum" dedi. Kan bağışında bulunan esnaflardan Bülent Sezgin de Çetin'in sosyal medya duyurular yaptığını söyledi.