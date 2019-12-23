Projesiyle 60 bin çocuğu giydirdi

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İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki Nuran Baştan, 2016 yılında ramazan ayında oruç tutamadığı için dezavantajlı çocuklara giysi yardımı yapmaya karar verdi. Çevresindekileri de bu yardıma dahil eden Baştan, sokak sokak dolaşıp, insanlarla konuşarak destekçi topladı. Vatandaşları da giysi yardımına ikna etmek için 'Kesinlikle para istemiyorum' diyerek iletişim kuran Baştan, kısa süre içinde yüzlerce kişiye ulaştı. Daha sonra bu yardımını 'Bir çocuk da sen giydir' isimli projeye dönüştüren Baştan, kendi geliştirdiği proje ile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların hayatına dokunmayı başardı.Şu anda 22 bin üyesi bulunan proje ile Türkiye genelinde 78 ilde giysi yardımı yapan Baştan, birçok iş insanı tarafından da desteklenmeye başladı. Yıllar önce başlattığı projesinin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Baştan, "Küçücük bir kıvılcımın bu kadar büyüyeceğini hayal etmemiştim. İnsanlar isteyince her şeyi başarabiliyormuş. O çocukların gülümsemesine sebep olmak çok güzel bir duygu. Vicdanen çok mutluyum ve içimdeki kelebeği durduramıyorum. Biz öğrencilere yardım ederken onları incitmek istemiyoruz. Yardımlarımızı yaparken gönderdiğimiz ürünlerin üzerine notlar ve mektuplar koyuyoruz. 'Siz çok başarılı olduğunuz için bu hediyeleri size gönderdik, eğer başarılı olmaya devam ederseniz tekrar göndereceğiz' diyoruz" dedi. Başlangıçta çevresindekilerin de bu yardıma severek dahil olduğunu söyleyen Baştan, "Toplamda 60 bin öğrenciye ulaştık ve hedefimiz daha fazla çocuğa ulaşmak. Türkiye'de Tunceli, Erzincan ve Adana dışında diğer tüm illere yardım gönderdik" diye konuştu.