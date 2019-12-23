Servislerde nelere dikkat edilmeli

BUGÜN NELER OLDU

SON yıllarda okul servislerindeki ihmaller ve kazalar nedeniyle can kayıpları yaşanınca aileler, servisleri seçerken daha titiz davranmaya başladı. Ancak nelere dikkat edeceğini bilmeyen aileler, için teknoloji firmasının yetkilisi Yavuz Aman, servis seçmenin püf noktalarını anlattı.Servis araçlarının güvenlik sistemlerinin işinin ehli kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Yavuz Aman, "Sadece kamera takmakla bu iş bitmiyor. Araç içi kamera ve takip sistemi ile öğrencilerin okul servisi ile okul ve ev arası gidip gelme zamanlarının izlendiği ve SMS, e-posta veya IVR ile velilere anlık bilgi veren sistemler kullanılmalıdır. Bu sistem sayesinde öğrenci servisi, servis öğrenciyi beklememektedir. Araçlar GPS üzerinden araç takip sistemleri ile takip edilmeli. Ayrıca koltuk sensörleri ile araçta koltukta oturanlar, inenler ve araçtan inmeyenler kontrol edilmeli. Okul yönetimi, servis firması ve veli araçların hız ihlallerini, güzergah takibini bu sistem sayesinde mobil uygulama üzerinden yapmaktadır. Bu sistem aynı zamanda personel taşımacılığı için de kullanılmaktadır. Aileler, servis araçlarının güvenliğini, sistemin tam anlamıyla çalışıp çalışmadığını tek tek kontrol etmelidir" dedi.