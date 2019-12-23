Süper Lig'de Göztepe, Galatasaray'ı yenip puanını 23'e yükseltirken Avrupa kupaları için avantaj sağlayıp taraftarlarını umutlandırdı. Ancak İzmir ekibi yendikleri kadar puan alamadığı kulüplere bakınca 'Zenginden aldı, fakire verdi' dedirtti.
20 milyon 50 bin liralık mütevazı bütçesiyle ligde mücadele veren Göz-Göz, 124 milyon Euro piyasa değeri olan Galatasaray'ı da yenerek büyük iş başardı. Daha önce de 93 milyon Euro değerindeki Fenerbahçe'yi elinden kaçırıp, 72 milyon Euro'luk Trabzonspor'u da deplasmanda yenen Göz-Göz puan kayıplarını genelde alt sıralardaki takımlarda yaşadı.
Göz Göz kendisinin üstündeki takımlardan sadece Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a diş geçiremezken altındaki Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yukatel Denizlispor ile berabere kalıp Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Antalyaspor'a yenildi.
LİDER SİVAS KARŞISINDA EKSİĞİ ÇOK OLACAK!
Göztepe, ligde bu sezon aldığı sonuçlarla kasasını da doldurdu. Sarıkırmızılılar, galibiyet sayısını 6'ya çıkarırken 5 beraberlik elde etti. Süper Lig'de galibiyet başına verilen 2 milyon 600 bin lira ile beraberliklere verilen 1 milyon 300 bin lira sayesinde Göztepe'nin kasasına performans gelirleri olarak 22 milyon 100 bin lira girdi.
Her kulübü verilen 9 milyon Euro'luk ayakbastı parası da eklenince toplam kazanç 31 milyon 100 bin lira oldu. Göztepe, Galatasaray'ı yenerek altın değerinde bir 3 puan kazandı ama birçok oyuncusunu da kaybetti. Önümüzdeki hafta lider Sivas'a konuk olacak olan Göztepe'de, önceki günkü maçta sarı kart gören Titi, Gassama ve Jerome cezalı duruma düştü. Göztepe'de Poko ve Alpaslan'ın sakatlıkları ise sürüyor.