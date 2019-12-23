Zenginden aldı fakire verdi!

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Süper Lig'de Göztepe, Galatasaray'ı yenip puanını 23'e yükseltirken Avrupa kupaları için avantaj sağlayıp taraftarlarını umutlandırdı.20 milyon 50 bin liralık mütevazı bütçesiyle ligde mücadele veren Göz-Göz, 124 milyon Euro piyasa değeri olan Galatasaray'ı da yenerek büyük iş başardı.Göz Göz kendisinin üstündeki takımlardan sadece Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a diş geçiremezken altındaki Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yukatel Denizlispor ile berabere kalıp Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Antalyaspor'a yenildi.Göztepe, ligde bu sezon aldığı sonuçlarla kasasını da doldurdu. Sarıkırmızılılar, galibiyet sayısını 6'ya çıkarırken 5 beraberlik elde etti.Her kulübü verilen 9 milyon Euro'luk ayakbastı parası da eklenince toplam kazanç 31 milyon 100 bin lira oldu. Göztepe, Galatasaray'ı yenerek altın değerinde bir 3 puan kazandı ama birçok oyuncusunu da kaybetti. Önümüzdeki hafta lider Sivas'a konuk olacak olan Göztepe'de, önceki günkü maçta sarı kart gören