Eksik de olsa Göztepe!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de her maça ideal kadrosuyla çıkamayan Göztepe'de, as kadroda forma giyen 12 farklı oyuncu sakatlık ve cezalar nedeniyle farklı sürelerde forma giyemezken, genç ve yedek 5 oyuncu da aynı kaderi yaşadı.G.Saray maçında kart gören Jerome, Gassama ve Titi de Sivas maçında cezalı duruma düştü.Trabzonspor ve Aytemiz Alanya deplasmanlarından zaferle dönen, evinde Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalıp Galatasaray'ı dize getiren Göztepe, lider Demir Grup Sivasspor'a bileniyor.Göztepe'de savunmada Gassama ve Titi'nin yanı sıra ileri uçta Jerome'un cezalı olması nedeniyle teknik direktör İlhan Palut ince hesap yapıyor. Alpaslan'ın maça yetişmeme ihtimalini de hesaplayan Palut'un savunmada Gassama'nın yerine Murat Paluli,