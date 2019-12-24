Eksik de olsa Göztepe!

Süper Lig'de her maça ideal kadrosuyla çıkamayan Göztepe'de, as kadroda forma giyen 12 farklı oyuncu sakatlık ve cezalar nedeniyle farklı sürelerde forma giyemezken, genç ve yedek 5 oyuncu da aynı kaderi yaşadı. Ancak Göztepe eksikliklere rağmen ligde puanını 23'e çıkararak 9. sıradaki yerini korudu. Düşme potasıyla puan farkını 9'a çıkaran Göz-Göz'ün 4. sıradaki Beşiktaş ile arasında sadece 4 puan kaldı.
G.Saray maçında kart gören Jerome, Gassama ve Titi de Sivas maçında cezalı duruma düştü.
SIRA GELDİ LİDERE
Trabzonspor ve Aytemiz Alanya deplasmanlarından zaferle dönen, evinde Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalıp Galatasaray'ı dize getiren Göztepe, lider Demir Grup Sivasspor'a bileniyor. İzmir ekibi ligde 34 puanla lider olan ve yenilmezlik serisini 8'e çıkaran Sivasspor maçında da 3 puan hedefliyor.
Göztepe'de savunmada Gassama ve Titi'nin yanı sıra ileri uçta Jerome'un cezalı olması nedeniyle teknik direktör İlhan Palut ince hesap yapıyor. Alpaslan'ın maça yetişmeme ihtimalini de hesaplayan Palut'un savunmada Gassama'nın yerine Murat Paluli, Titi'nin yerine de Leo'yu kullanmayı planlıyor. Berkan'ın cezasının sona ermesiyle sol bekte rahat nefes alan Palut, ileri uçta da Jerome'un yerine Deniz'i değerlendirecek.