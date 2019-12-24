İzmir otel fakiri

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Destination İzmir Başkanı, ETİK Başkan Yardımcısı ve turizm sektörünü elinde tutan dünya çapındaki SKAL'ın Yönetim Kurulu üyesi Bülent Tercan, İzmir'de turizmin şaha kalkması için önerilerde bulundu. İzmir'in Türkiye'deki turizm sektörünün ilk canlandığı kentlerin başında geldiğini belirten Tercan, organizasyon, tanıtım ve direk uçuşların yetersizliği, UNESCO Dünya Miras listesindeki Bergama ve Efes gibi tarihi değerlerin yeteri kadar değerlendirilememesi gibi nedenler yüzünden İzmir'in diğer illere göre turist fakiri olduğunu söyledi. İstanbul ve Antalya'nın yılda 10 milyon, Muğla'nın 4 milyon turist çektiğini belirten Tercan, İzmir'e yılda 1 milyon turist geldiğini söyledi. En önemli sorunun İzmir'e gelen turist sayısının artması halinde ağırlayacak yeterli sayıda 5 yıldızlı otel bulunmaması olduğuna dikkat çeken Tercan, bu konuda belediyelerin imar planlarında otel yapımını teşvik edecek kararlar almaları gerektiğini söyledi. İzmir'in turizmde sadece deniz, kum ve güneş gibi doğal güzellikleriyle değil, antik kentler, inanç turizmi ve termal turizmiyle de birçok imkanlara sahip olduğunu belirten Tercan, "Bu kadar imkanlara rağmen maalesef İzmir turist fakiri. İzmir sokakları turiste muhtaç. İzmir'e gelen turist sayısını artırabilmek için eylem önerilerimiz hazır. İstanbul, Antalya ve Muğla'nın yaptığını İzmir fazlasıyla yapabilir. Çünkü bu potansiyel var yeter ki bizler bunu harekete geçirelim" dedi.İzmir Türkiye'de turizm sektörünün ilk başladığı kentlerin başında geldiğini belirten Bülent Tercan," İzmir, 20 yıl kadar önce Türk turizminden yüzde 10 pay alırken, bugün aldığı pay maalesef yüzde 5'lere düşmüştür. İzmir'in turizmde başarısız olması için hiçbir bahane yok. Bu kabul edilemez bir durumdur" dedi. İzmir için en önemli sorunun tanıtım yetersizliği ve kent merkezine turist çekecek organizasyonların eksikliği olduğunu belirten Tercan, "Artık çalıştayları bırakalım, sahaya inip eyleme geçelim. İzmir'in yılda 5 milyon turist hedefine acilen ulaşması gerekiyor. İzmir esnafı, müzeler, oteller, taksiler, restoranlar ve halk sokaklarda turist görmek istiyor" diye konuştu. İzmir'deki otel sayısının yetersiz olduğunu vurgulayan Tercan, "İzmir'de turizme yönelik her şey var ama maalesef otel sayısı yetersiz. 5 milyon turisti ağırlayacak otel sayısına sahip değil. Onun için başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 30 ilçe belediyesi imar planlarında otel yapımını teşvik edici ve özendirici kararlar almalı. Bu yönde yatırım yapmak isteyenlerin de önü açılmalı. 5393 sayılı belediyeler kanununa göre turizm ve tanıtım belediyelerin kanunen asli görevidir. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Yani turist yoksa belediye görevini yapmamış demektir" dedi.